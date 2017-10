Ponteginori, a metà strada tra Cecina e Volterra

Nelle terre di Ponteginori, a metà strada tra Cecina e Volterra, pare sia tornato il lupo. Un tempo in zona era di casa, si nascondeva nelle macchie boscose che rivestivano i colli come fitti scialli. Se lo ricordano i vecchi contadini che ancora popolano il borgo arroccato intorno al Castello di Querceto, appartenente ai marchesi Ginori Lisci, commercianti di sete preziose nel 1500, "inventori" della porcellana nella metà del 1700 e da qualche tempo anche agricoltori su larga scala, con 2000 ettari di terre ondulate che abbracciano le antiche strutture. Con l'arrivo di Luigi Malenchini, giovane nipote dei Ginori Lisci, le attività hanno preso una strada innovativa, anzi, avveniristica. In campo agricolo, per esempio, è stata ampliata e migliorata, la coltivazione delle uve, con l'ingresso di vitigni internazionali, tra i quali anche il cabernet sauvignon, artefice di un eccellente rosso, il "Macchion del Lupo", appunto. Vitigno tirato su secondo le regole dell'agricoltura biologica. "Regole che qui ci sono sempre state", dice Malenchini, "nessuno nella storia della nostra famiglia, ha mai pensato di usare chimica in campagna e artifizi in cantina". Tutto è naturale, selvaggio e al tempo stesso utile. Il giovane imprenditore - e qui sta la grande innovazione - ha dedicato 280 ettari di coltivazioni di mais, sorgo e triticale (un cereale parente della segale) dalla cui fermentazione e grazie a particolari batteri "allevati" in proprio, produce metano, che a sua volta alimenta un motore che genera energia. In quantità straordinaria, 5.6 milioni di kW all'anno, quanto basta per far funzionare la grande struttura e le attività di ben 1200 famiglie. Il biogas ottenuto con i cereali, ai quali sono aggiunti gli scarti della lavorazione del vino, non regala manco un grammo di Co2. Per la buona salute dei castellani, dei borghi intorno e anche dei lupi.