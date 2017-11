Il popcorn di Frankenstein

Arriverà o no il popcorn transgenico? Dipenderà dal Consiglio dei Ministri UE, nei prossimi tre mesi, che deciderà se autorizzare o no l'importazione in Europa del nuovo mais transgenico NK603 della Monsanto. Una settimana fa il Comitato sugli OGM, infatti, composto da tecnici, scienziati ed esperti ambientali dei diversi Paesi europei, si è spaccato, non ha raggiunto la maggioranza qualificata e non è riuscito a decidere sulla proposta presentata dalla Commissione UE di importare il nuovo mais. L'Italia ha votato contro l'importazione, in buona compagnia di Austria, Danimarca, Grecia e Lussemburgo. La Germania si è astenuta, mentre si sono espressi a favore dell'introduzione degli OGM ben nove Paesi: Francia, Belgio, Portogallo, Spagna, Irlanda, Olanda, Finlandia, Svezia e Gran Bretagna. Al momento del "no" all'importazione da noi, le azioni Monsanto sono scese di 11 cents alla borsa di New York. Nel dicembre scorso, un'altra richiesta di commercializzazione sul territorio europeo di mais transgenico, il Bt11, era già stata respinta. Ma incombono ora altre 24 varietà di piante geneticamente modificate e prodotti alimentari (metà dei quali Monsanto) - in "lista d'attesa" per l'approvazione da parte dell'UE. La Monsanto Co. si dichiara "ottimista" riguardo all'abbassamento delle barriere contro le piante transgeniche. "Noi confidiamo che il mais verrà approvato" ha dichiarato all'agenzia Reuters il vice presidente Monsanto, Brett Begemann. Il governo britannico nel frattempo si dice pronto ad autorizzare la coltivazione di mais transgenico, nonostante l'opposizione di una larga fetta dell'opinione pubblica. Lo riporta il quotidiano "The Guardian" secondo il quale l'annuncio ufficiale sarà dato la prossima settimana. Nell'articolo si ricorda tuttavia che una serie di inchieste hanno mostrato come una larga maggioranza di britannici sia contraria agli Ogm e ha chiesto che siano banditi dalla catena alimentare. Quella sul mais transgenico si configura quindi come il primo, grande scontro tra istituzioni internazionali e industrie dopo una moratoria non ufficiale di cinque anni. Addio mais naturale? Chissà, andando al cinema potremmo in futuro non solo vedere mostri sullo schermo. Potrebbe capitare che ce li mangiamo...