Popoli del Pacifico contro il colonialismo

Già da un decennio il mitico oceano di Cook rappresenta un'area di grande importanza dal punto di vista geopolitico, dove si giocano gli equilibri economici del terzo millennio e sulla quale si affacciano le maggiori potenze mondiali presenti o in divenire. Ma le lotte condotte dai popoli del Pacifico per la decolonizzazione e i diritti umani segnano il passo. Nel 1946 l'Onu riconosceva il diritto all'autodeterminazione dei popoli colonizzati ma sei anni dopo gli Usa iniziavano gli esperimenti nucleari nel Pacifico seguiti dalla Gran Bretagna (1952) e dalla Francia (1966). Quest'ultima ha continuato a seminare morte e devastazione ambientale fino al 1996 quando, su pressione della comunità internazionale, ha posto definitivamente fine ai suoi sogni atomici avallati per un trentennio dal silenzio tombale degli altri paesi occidentali. Da oltre mezzo secolo il Pacifico non è più quel paradiso terrestre che sopravvive nello stereotipo. Oggi rappresenta un'area di grande importanza geopolitica ed economica, dove buona parte delle isole sono ancora colonie e i suoi abitanti cittadini di serie B. In modo forte e inequivocabile, uniti in difesa della propria identità culturale, Maori, Maohi, Aborigeni australiani, Hawaiiani, Kanak, Papua, abitanti di Bouganville, delle Isole Australi, di Guam, delle Marshall, di Rapa Nui (Isola di Pasqua) combattono il colonialismo o rivendicano l'autodeterminazione e l'indipendenza, chiedono la restituzione delle terre scippate con la forza e l'inganno, reclamano risarcimenti per le ingiustizie subìte, diritti civili e sociali. Una volta erano guerrieri, oggi hanno riscoperto la propria fierezza di indigeni attraverso le nuove tecnologie, sviluppando progetti e linee d'azione nel settore dell'istruzione e della formazione. Stringono alleanze politiche, anche con i nativi di altri continenti, hanno dato vita a movimenti autonomisti e antinucleari come il Nuclear Free and Independet Pacific, la Pacific Islands Association of Non Government Organizations, l'Organization of People for Indigenous Rights, il Free Papua Movement, il Maori National Congress, il Kanaka Maoli Peoples' International Tribunal, ATSIC (Comitato per gli aborigeni) tesi a promuovere una rappresentatività a livello mondiale, anche in sede ONU, i propri interessi sociali e uno sviluppo economico a livello regionale e internazionale. E nel Pacifico, dove è diffusa la cultura matriarcale, la donna ha sempre svolto un ruolo politico importante. Basti citare le sorelle Mililani e Haunani Kay Trask fondatrici dell'organizzazione Ka Lahui Hawai'i, Ohana Koa del Nuclear Free and Independent Pacific Movement, Jacqui Katona del Gundgehmi Aboriginal Association, Josephine Kahuona Sirivi primo presidente del Bougainvillean Women for Peace and Freedom, Tamara Bopp Du Pont, unica donna componente del French Polynesian Territorial Assembly. Maurizio Torretti