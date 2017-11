Porsi un obiettivo porta a realizzarlo

Quando eravamo bambini la gente ci chiedeva: "Che cosa vuoi fare da grande?" A quell'età di solito avevamo dei sogni... da bambini siamo ancora in grado di sentire la voce dell'anima. Tutto ciò che viene creato nel mondo esiste nei pensieri e nei sogni ad occhi aperti di qualche essere umano, prima di essere ridefinito come scopo e realizzato. Il segreto è di andare oltre ciò che già esiste e di considerare ciò che è possibile. Purtroppo molte persone passano da un'azione e da una situazione all'altra senza avere una chiara direzione, lasciandosi così poca energia, tempo e spazio mentale a disposizione. Una vita di successo deriva da un susseguirsi di giorni di successo vissuti muovendosi verso ciò che è più importante per sé. Quello che conta è che ciò che facciamo ci metta in relazione con qualcosa di speciale dentro di noi, qualcosa che ci faccia sentire utili e ci spinga ad offrire il meglio di noi stessi. Sviluppare una visione personale è il modo più efficace per massimizzare la propria soddisfazione. Una visione personale è legata a perché sei vivo, che cosa vuoi fare con la tua vita, che cosa sei venuto a fare sul pianeta. Se riconosciamo che i nostri sogni e le nostre speranze valgono, allora ci lavoriamo e ci focalizziamo sul raggiungerli, e così le notsre chance di realizzarci nella vita aumentano esponenzialmente. Una motivazione poderosa crea una grande forza a nostro favore. Un obiettivo è un risultato desiderato da una persona. È la risposta alla domanda "Che cosa voglio?". In effetti molte persone hanno solo obiettivi approssimativi, quasi involontari, del tipo "sopravvivere alla settimana di lavoro". Ma se non ci poniamo una meta disperdiamo la nostra energia, emettiamo vaghezza e otteniamo risultati mediocri. È come uscire in barca senza timone e venire sbattuti dalle onde, portati dove vogliono le correnti - non c'è da stupirsi che si finisce con lo star male. Porsi obiettivi arreca grandi benefici: 1. gli obiettivi forniscono una direzione (un senso) nella vita 2. gli obiettivi danno chiarezza, focalizzazione e concentrazione 3. gli obiettivi ci permettono di concretizzare i desideri del cuore 4. gli obiettivi ci stimolano a crescere al di là di dove siamo 5. gli obiettivi migliorano la propria autoimmagine e arrecano fiducia in se stessi Porsi degli obiettivi è il primo passo positivo verso il successo personale, comunque ogni individuo lo definisca. Ci sono obiettivi giusti per noi e ci sono quelli sbagliati. Ci sono quelli che ci motivano, che corrispondono ai nostri valori interiori e ci appagano... e ce ne sono altri. Daniele Bevilacqua