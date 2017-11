Porto il velo, adoro i Queen. Nuove italiane crescono

Sulinda ha 30 anni. E? nata a Perugia, ma ora vive a Milano con le due figlie e il marito. Porta il velo e adora i Queen. Già, Sulinda appartiene a quelle persone che vengono definite ?immigrate di seconda generazione?, nate in Italia da genitori immigrati. Sulinda è italiana. Ma sta attendendo da 30 anni la cittadinanza per colpa di un cavillo burocratico così per poter rimanere in Italia ogni anno deve rinnovare il permesso per motivi di studio. Sulinda si sente anche araba e musulmana a tutti gli effetti. Bellissima l?immagine che l?autrice usa per descrivere questa condizione: ?quella del padre e della madre. Li ami entrambi, prendi i caratteri dell?uno e dell?altro, non devi necessariamente scegliere chi dei due seguire. Entrambi ti amano e ti accettano per come sei, e tu li ami e li accetti per quello che sono, senza temere di perderli. In questa situazione confusa è facile sentirsi disorientati, ingannare se stessi e gli altri volendo apparire ciò che non si è?. E? una specie di diario questo libro. Qui la protagonista racconta in prima persona le sue avventure e disavventure in Italia e in Giordania. Un sorriso molto fine ci si stampa sulla bocca mentre leggiamo questo bel libro. Lo sguardo della protagonista è infatti ironico, analizza la realtà in maniera lucida e mordace. Sono simpatici e sarcastici il suo stile, il suo sopracciglio sinistro che si alza! Sulinda ci fa vedere com? è la sua vita. Come delle azioni tanto normali come andare in palestra o dal parrucchiere, per lei si trasformino in situazioni particolari a tratti grottesche, perché portare il velo basta per essere considerata ?diversa?. Così, Sulinda si sente troppo occidentale per la famiglia, ma troppo orientale per gli italiani. Contro i luoghi comuni, per capire con un sorriso le dinamiche reali che vivono le nuove italiane. ?Ascolto Giorgio Gaber che canta Io non mi sento italiano. Le sue parole mi suonano così strane. Mi guardo allo specchio, dalla testa ai piedi, dai piedi alla testa. Tutto rigorosamente made in Italy!?. Per capire come vive una musulmana a tutti gli effetti. Italiana a tutti gli effetti. Silvia Passini