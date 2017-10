Aria inquinata

Anche se il nostro controllo sulla qualità dell'aria che respiriamo è irrilevante, ci sono dei piccolissimi trucchi che possiamo adottare per difenderci. Recarsi al lavoro un quarto d'ora prima dell'ora di massimo traffico è una buona abitudine per limitare l'assorbimento di inquinanti tossici. Un altro accorgimento è quello di arieggiare la camera dove si dorme prima di coricarsi, la sera infatti la concentrazione di inquinanti è minore rispetto al mattino. E ancora, lo sapevate che l'inquinamento si combatte soprattutto a tavola? L'alimentazione è infatti strettamente collegata al nostro sistema immunitario che ci difende dalle malattie e quindi anche dall'inquinamento che sembra essere principale responsabile di allergie, patologie respiratorie e anche a degenerazioni tumorali…sì, perché tutto quello che noi mangiamo influisce anche sul sistema immunitario, sul suo equilibrio e inevitabilmente sulla nostra salute. Oltre alla scelta di cibi che siano il meno inquinati possibile, è buona regola assumere anche solo un pezzettino di frutta o verdura fresca prima di mangiare qualunque cosa, anche il caffè della colazione. Non appena un alimento vitale raggiunge l'intestino, le cellule immunitarie intestinali vengono messe in stato di preallarme e tutto il sistema viene stimolato ad attivare le sue difese in modo da essere pronto ad affrontare qualsiasi sostanza nociva penetri nell'organismo con il cibo ingerito. Seguita nel corso dell'autunno e inverno, e variando il colore degli ortaggi strettamente collegati alle vitamine e sali minerali presenti, questa semplice prassi permette di ottenere un forte aumento delle difese nei confronti di malattie infettive. In generale sono da preferire alimenti semplici non confezionati…a questo proposito si consiglia di leggere attentamente le etichette scartando i prodotti con più di tre ingredienti industriali. Non dimentichiamo che sia l'esercizio fisico moderato e prolungato ( è sufficiente mezz'ora al giorno di camminata a buon passo), che la respirazione completa aiutano il nostro organismo ad eliminare le scorie e ristabilire un'azione di riequilibrio delle funzioni organiche. Meglio sarebbe integrare questi accorgimenti con un quarto d'ora di meditazione ogni giorno, con regolarità osservando la propria respirazione e favorire così un equilibrio personale e quindi un sostegno in più alle capacità difensive dell'organismo fermo restando che ognuno reagisce a una forma di inquinamento o elemento tossico con modalità diverse. a cura di Sonia Tarantola Tratto dal libro: "Resitere all'inquinamento", Attilio Speciani, Francesca Speciani, ed. Tecniche Nuove