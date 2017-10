Potere terapeutico dei funghi: curano i calcoli e l’influenza

In Cina le proprietà curative dei funghi sono note da millenni, ma è di poco tempo fa la notizia che un famoso chirurgo inglese ha sperimentato su se stesso come una dieta a base di funghi. In tre mesi ha fatto sparire i calcoli biliari, un disturbo che lo assillava da parecchio tempo e per il quale non voleva essere operato. L'esito positivo dell'esperimento non è stato sostenuto da nessuna prova scientifica del meccanismo d'azione dei funghi. Come ha sottolineato il dottor John Wilkinson del dipartimento di medicina naturale dell'Università del Middlessex, l'occidente sta solo ora riconoscendo il potere delle erbe e la prossima classe ad essere studiata sarà proprio quella dei funghi. Particolarmente salutari risultano essere i funghi reishi e gli shitake: i loro principi attivi potenziano le difese immunitarie e i reshi sono addirittura indicati per l'artrite.