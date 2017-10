Poveri pesci

Le specie di pesci a rischio nei mari italiani sono: acciuga, nasello, triglia, squali e razze, pescespada e sardine. Non sono soltanto i pesci per la gastronomia ad esaurirsi, ma tutti gli abitanti dei mari, siano essi vegetali o animali. Un esempio, secondo il WWF, sono i vasti prati marini davanti alla costa sud-est della Spagna, dove molte specie di pesce trascorrono la loro prima infanzia. Oggi questi prati sono distrutti per il 40%! Tra le altre vittime sono da segnalare le barriere coralline del mare Atlantico. La visione di mari e oceani svuotati dalla vita diventa reale non solo a causa dell'aumentato consumo di pesce, ma anche dai metodi di pesca. I grandi pescherecci dispongono di attrezzature molto sofisticate da un lato perché usano tecnologie nate per applicazioni militari come i sistemi di navigazione satellitaria o la mappatura con sonar. Questo impedisce ai pesci, anche a profondità che superano i mille metri, di potersi rifugiare e nascondere. Dall'altro lato queste attrezzature hanno un impatto ambientale pesantissimo, perché tirano su dalle acque indistintamente tutto. Secondo un calcolo per un chilogrammo di pesce destinato alla gastronomia i pescherecci arrivano a tirare fuori dalle acque anche nove chilogrammi di vita animale e vegetale. E così nel solo mare Mediterraneo muoiono ogni anno 60'000 tartarughe, accusa il WWF. E barriere coralline e prati e boschi sottomarini vengono distrutti indistintamente dalle pesanti attrezzature dei grossi pescherecci. Cosa si può fare? Ridurre il numero dei grossi pescherecci a favore delle piccole imbarcazioni che sono meno dannose per l'ambiente. Istituire parchi marini con divieto di pesca. Promuovere le acquicolture, ma solo se sono biologiche perchè le acquicolture tradizionali producono anche loro effetti disastrosi. Per esempio il salmone, un pesce migratorio, sopravvive nelle gabbie solo con l'aiuto di massicce dosi di antibiotico. Inoltre sterco e resti di cibo inquinano le acque. Secondo il Worldwatch Insitute l'inquinamento che provocano 600 acquicolture norvegesi di salmone nei fjord equivale alle acque nere dell'intera popolazione del Paese. L'urgenza della situazione è nota anche alle istituzioni e la UE si è prefissata di fissare entro l'anno regole nuove per una politica comunitaria che favorisca una pesca sostenibile. Rita Imwinkelried