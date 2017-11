Praticare Tai Chi Chuan

La morbida e lenta esecuzione di questa disciplina migliora il tono e l'elasticità muscolare, aumenta il senso dell'equilibrio, diminuendo, ed in molti casi prevenendo cervicalgie, ed altri disturbi della colonna vertebrale. La respirazione, calma e profonda, migliora l'efficienza del sistema immunitario e dell'apparato cardiorespiratorio rilassando la mente e favorendo la diminuzione di disturbi quali ansia, nervosismo ed insonnia. Praticando il Tai Chi Chuan cambia soprattutto l'approccio nei confronti del proprio stato di salute: si impara a valutare i propri sintomi non più come disturbi da sedare chimicamente nel più breve tempo possibile, ma come importanti messaggi nati da disarmonie energetiche che si originano in stili di vita, ambiente, alimentazione e/o relazioni sociali. Questa consapevolezza talvolta emerge gradatamente, altre volte come una piccola grande illuminazione, e ciò porta a realizzare che si è custodi di un patrimonio di conoscenze che ci possono aiutare ad influire armonicamente sugli eventuali squilibri presenti nella propria esistenza. Questi ed altri benefici si possono riscontrare sin dai primi mesi di pratica. Si ha un graduale miglioramento della propria forma fisica, della capacità di concentrazione e coordinazione psicomotoria, percependo coscientemente la propria esistenza direzionarsi verso un nuovo cammino orientato al benessere. Francesco Curci