Premiamo il futuro! Well Tech ’08

L'organizzazione è nata per analizzare e ricercare, all'interno del mercato nazionale ed internazionale, le innovazioni più significative per migliorare la qualità della vita delle persone. Quest'anno il premio è alla sua settima edizione e da due anni ha il patrocinio della provincia di Milano. La premiazione (svoltasi durante la settimana del design, dal 16 al 21 aprile) è avvenuta nella suggestiva cornice di Palazzo Isimbardi, a Milano, nel W-T Village, un villaggio dalle architetture futuribili, costruito interamente con materiali hi-tech provenienti dalla ricerca del design made in Italy. 20 i prodotti in mostra sui 60 in gara. Si passa dal forno ad energia solare all'automobile elettrica, dal progetto per il grattacielo interamente ricoperto di piante, termoregolato, che risolve in altezza il problema degli spazi verdi, alla bottiglia che depura l'acqua con la sola luce del sole. In primo piano, infatti, tra gli oggetti premiati, le tecnologie per l'approvvigionamento e per l'accessibilità all'acqua, per la produzione di energia pulita, per la sicurezza della persona.

1° Premio Well-Tech Award 2008 - Sezione Accessibilità Spidi Sport - DPS 03 Airbag Giacca da moto che salvaguarda la salute del motociclista proteggendo le parti vitali con un vero e proprio airbag anatomico.

1° Premio Well-Tech Award 2008 - Sezione Sostenibilità Pelamis Wave Power - Pelamis Wave Energy Converter Primo sistema su larga scala in grado di generare elettricità sfruttando l'energia del moto ondoso e di immetterla in rete.

1° Premio Well-Tech Award 2008 - Sezione Qualità della vita Q Drum - Q Drum Contenitore per il trasporto di acqua potabile studiato per rispondere ai bisogni delle comunità rurali dove l'accesso alle fonti di approvvigionamento è difficoltoso.