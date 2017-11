Ecomondo, il Premio sviluppo sostenibile va una nuova forma di pavimentazione ecologica

L’acqua è vita. E il ciclo dell’acqua è uno dei processi che rendono abitabile il nostro Pianeta. Senza di esso nulla potrebbe esistere. La successione dei fenomeni di flusso e circolazione idrica, con i cambiamenti di stato fisico (liquido, aeriforme e solido) e i continui scambi di massa tra atmosfera e crosta terrestre, è la condizione indispensabile per la sopravvivenza di qualsiasi organismo. Un circolo virtuoso che, mai come nell’era moderna, è messo a rischio dall’attività umana. A causa, principalmente, delle emissioni inquinanti e della conseguente alterazione della temperatura globale, fenomeni sui quali incide la cementificazione del territorio. Per quest’ultima, però, esiste un rimedio. O quantomeno un’ingegnosa soluzione in grado di lenirne gli effetti.

La pavimentazione i.idro Drain non contiene inquinanti

i.idro Drain drena sino a mille litri d’acqua al minuto

Con i.idro Drain si riduce l’effetto isola di calore

Con le pavimentazioni drenanti le amministrazioni pubbliche risparmiano