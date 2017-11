Prepararsi alla nascita

Nel corso della gravidanza, più che in qualsiasi altra condizione, è molto importante riuscire a mantenere il proprio benessere, e con esso quello del nascituro, senza intossicare il corpo. Gli oli essenziali sono ottimi alleati, sia per combattere i piccoli malesseri fisici, sia per equilibrare il tono dell'umore e smorzare le ansie che precedono il momento della nascita. L'importante è accertarsi sempre di non essere allergiche e di utilizzarli nelle dosi indicate da un esperto. Se improvvisamente, dopo averle preferite per molto tempo, alcune essenze vi disgustano, rispettate il vostro olfatto ed eliminatene l'uso. Le ricerche confermano, che si tratta di un naturale meccanismo di autodifesa dell'organismo, di cui talvolta ci sfugge la ragione, ma che nasconde sempre una profonda verità. Massaggiare dolcemente il ventre della compagna con gli oli, può trasformarsi in un piacevole momento di complicità per il futuro padre. La fragranza dell'essenza in questo caso rilasserà entrambi. Il massaggio va eseguito sempre con estrema delicatezza, con un movimento circolare in senso orario, utilizzando una miscela preparata con 50 ml di olio di jojoba, impiegato come olio base, cui vengono aggiunte 2 gocce di neroli, 1 di rosa oppure gelsomino, 5 di lavanda, 5 di cedro. Licia Borgognone