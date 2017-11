Preparazione e preparativi

Il lavoro svolto nel dojo è intenso, e pertanto è opportuno non iniziare una lezione dopo aver pranzato o bevuto. Esistono norme cliniche che indicano quanto tempo dovrebbe intercorrere tra l'alimentazione e la pratica fisica, e non è scopo di queste note entrarne nel merito: il tipo di alimentazione di ciascuno è troppo soggettivo per trattarlo. In generale è in ogni modo consigliabile lasciar trascorrere non meno di un'ora prima della lezione qualora si sia mangiato in modo leggero. Si devono togliere gioielli, orologi ecc., ed i tatami dovranno essere puliti prima della lezione. Il keikogi (giacca e pantaloni) dovrà essere pulito per non disturbare i compagni; allo stesso modo, dovranno essere pulite le mani ed i piedi, e le unghie ben curate. Non dimentichiamoci che il contatto tra gli allievi è continuo e che le cadute ci portano a poggiare il viso a terra. Si accede ai tatami arretrando, lasciando gli zoori (sandali) con le punte rivolte verso l'esterno. Si fa un saluto in piedi e si va immediatamente a trovare il proprio posto. O Sensei ripeteva "... l'Aikido esiste per dare il posto giusto alle piante, agli alberi, agli uccelli, ai mammiferi, ai pesci, a tutti gli insetti fino al più piccolo dei moscerini, ....". Ciascuno ha un proprio posto nel dojo, secondo il proprio livello di aikidoka, dal più anziano al più giovane. Si assume la posizione Seiza (posizione seduta) e si attende che il Maestro prenda il suo posto (Shihandai). Florindo Baldo