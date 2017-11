Prepariamoci ad un mondo… diverso

Ascolta l'intervista a Luca Mercalli nel programma di LifeGate Radio Internazionale Abbiamo assistito a molteplici crisi, economiche, sociali, culturali. Ambientali. L'abbiamo visto, il piano A, quello della crescita a tutti i costi, è fallito. E allora si rende necessario un piano B, quello invocato anche da Lester Brown, fondatore del Worldwatch Institute, uno dei più importanti centri di ricerca ambientale americano. Qual è lo scarto del piano B rispetto al "Plan B"? Il riferimento alla vita personale, quello di cui parla Mercalli è il suo personale piano, che inizia dai piccoli gesti quotidiani. Dopo un'introduzione di respiro generale, l'autore ci parla infatti della sua esperienza vissuta, perché questo libro non vuole essere un decalogo delle cose da fare, ma un'ispirazione perché ognuno metta in atto il proprio piano B. "Less is more", dicono gli anglosassoni. Ma è davvero così? Luca Mercalli parla di decrescita, intesa come un atteggiamento propositivo, che si fonda su un cambiamento di punti di vista sia in generale, che in particolare, nelle nostre vite, concretamente. Decrescita infatti non è andare indietro nel tempo, non è un modo di vivere rinunciatario, si legge nel libro: "Non voglio tornare al Medioevo! Voglio andare avanti". "Prepariamoci" è un'invocazione, un esortazione perché le persone agiscano insieme, mosse da una volontà di interconnessione. Un aspetto importante su cui l'autore pone attenzione è infatti la potenza della rete, che riesce a mettere a disposizione un'intelligenza collettiva per un'evoluzione del pensiero creativo, più rispettoso dell'uomo e dell'ambiente. Proprio così si concretizzerebbe la formula "less is more" che ci renderà anche più felici. Nel libro ci sono citazioni di libri, di film, di personaggi che hanno ispirato l'autore. Una in particolare, quella del sociologo Giampaolo Fabris è da sottolineare: "il bisogno si placa, il desiderio mai". E allora, perché non iniziamo a desiderare uno stile di vita migliore per un pianeta sano? Prepariamoci.