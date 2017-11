Prepariamoci alle allergie respiratorie

L'inverno sta per finire e ci si avvicina a quel periodo che precede l'avvento della primavera e con essa uno dei disturbi tipici di questa stagione: le allergie respiratorie. Si tratta di un disturbo molto sgradevole per il quale, in genere, si fa ricorso spesso a palliativi o a rimedi che, alla lunga, si rivelano peggiori del male. L'allergia respiratoria, in genere, si manifesta con forti raffreddori, lacrimazione intensa degli occhi, spesso febbre e, in molti casi, con tosse e crisi d'asma. A prescindere dalle terapie mediche che, nei momenti di crisi acuta sono sicuramente irrinunciabili, il massaggio riflessogeno plantare può essere di grande aiuto soprattutto se praticato regolarmente come prevenzione. A tale proposito, va rilevato che è proprio nei mesi che precedono la stagione dei pollini, che andrà iniziata una campagna per contrastare l'insorgere delle crisi allergiche. Si dovrà quindi iniziare nei mesi di febbraio-marzo a sottoporsi ad una decina di sedute di massaggio riflessogeno, con una cadenza settimanale. Le zone indicate su cui agire in questi casi saranno quelle dell'apparato respiratorio, delle zone linfatiche per stimolare il sistema immunitario e delle ghiandole surrenali. Ovviamente non andranno trascurate le vie d'eliminazione sia urinaria sia intestinale e il fegato. Il fenomeno "allergia", però, è divenuto, in questi ultimi anni, un vero e proprio problema sociale; infinite sono le cause che possono scatenare una reazione allergica e, non sempre, è possibile individuarne la provenienza. L'allergene, infatti, può raggiungere l'organismo attraverso vie diverse: l'inalatoria, l'alimentare, quella da contatto o quella per iniezione, come nel caso di una puntura d'insetto. La risposta allergica può essere, quindi, spiegata come una eccessiva reazione del sistema di difesa dell'organismo che, lentamente, ha memorizzato lo stesso allergene come un fattore estraneo da annientare. Nei casi in cui non si conoscano le causa scatenanti certe reazioni allergiche sarà necessario agire soprattutto sul sistema immunitario e, contemporaneamente, sul sistema nervoso in generale. Molte allergie possono essere di origine psicosomatica. Dalia Piazza