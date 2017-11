Il prete bagnante e altri racconti inediti

Scorriamo le righe del libro, le assaporiamo e intanto veniamo rapiti dalla musica… Quale musica? Il jazz… Eccolo, intenso e vibrante fare da sottofondo ai 15 racconti inediti dell'opera. La multiforme preparazione culturale dell'autore si riflette nelle parole e nelle atmosfere che riesce ad evocare nella sua prosa. La sua composita carriera di musicista e di organizzatore di manifestazioni, scrittore, ingegnere, cantautore e musicista prende forma in questi 15 racconti. Un amalgama di culture e di discipline che regalano al lettore racconti completi e di vibrante lirismo. I racconti, concepiti per la pubblicazione su riviste, sono brevi e di lettura scorrevole e agile, dallo stile dissacrante, mordace, sarcastico ed ironico. La società francese del dopoguerra viene messa alla berlina con i toni delle parole e con quelli della musica. Vizi, abitudini e comportamenti della gente vengono descritti e denudati. Ci troviamo davanti a racconti piacevoli e sfiziosi, nei quali la lingua diventa un gioco nel meccanismo della provocazione e dell'ironia, che caratterizzano la scrittura di Vian. Un libro dissacrante e controcorrente, divertente, che ci fa ancora pensare… perché in fondo i vizi della società, sebbene siano trascorsi molti anni dalla stesura di questi racconti, sono gli stessi… Provate a leggere...