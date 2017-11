Prevenire e combattere le rughe e i segni dell’età in modo naturale

Una risorsa straordinaria contro le rughe è rappresentata dagli oli vegetali, di cui abbiamo già parlato. In particolare, l’olio di argan è molto apprezzato per le sue proprietà antiage, cicatrizzanti, riparatrici, protettive ed elasticizzanti, grazie alla sua ricchezza in antiossidanti, come la vitamina E, acidi grassi e flavonoidi. Si può usare puro oppure miscelato alla crema abituale.

Gli oli vegetali contro le rughe

Cocco

Avocado

Rosa mosqueta

Jojoba e Marula

Gli oli essenziali contro invecchiamento e macchie

Trattamenti extra per viso e corpo