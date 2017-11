Prevenire e curare la depressione con il cibo

Gestire uno solo di questi aspetti è una limitazione che non si può accettare. Secondo Attilio e Luca Speciani cercare di capire quali siano i modi con cui le scelte alimentari possano influenzare i nostri stati mentali è il primo passo da fare. Si tratta di un delicato meccanismo che, come tutti i sistemi di regolazione, ha una profonda radice di tipo evolutivo, al tempo dell'uomo primitivo, per intenderci, quando doveva muoversi per trovare il cibo e non morire di fame. Numerosi sono i fattori che entrano in campo e, per non cadere nelle facili trappole che la mente ci può tendere, è necessario potenziare le nostre conoscenze evolutive, biochimiche, fisiologiche e nutrizionali sull'argomento. Il libro spiega in modo semplice e accessibile a tutti queste dinamiche ma dà anche indicazioni per migliorare il nostro rapporto con il cibo e far fronte a stanchezza, nervosismo, irritabilità, mancanza di vitalità, pessimismo che possono rivelarsi anticamera della depressione.