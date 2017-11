Prevenire l’ allergia con i fiori

Al momento dell'allergia da raffreddore da fieno, gli occhi ed il naso colanti, starnuti a non finire, possono anche escluderci da tutte le attività, il corpo è affaticato e alcune parti sono sensibili e dolenti. In certi casi possono comparire delle macchie rosse, specialmente dopo una esposizione al sole o all'aria aperta. Si accusa la natura in genere, le erbe o i fiori in particolare, o il sole per le reazioni cutanee..in verità questo è solo un elemento scatenante rivelatore di un problema di "terreno" interno. L'allergico è un ipersensibile, in cui le reazioni delle difese immunitarie sono sproporzionate rispetto all'aggressione. In quest'epoca di pandemia da deficienza immunitaria, non bisogna dispiacersi troppo e soprattutto non cercare di diminuire le reazioni dell'organismo, senza provare ad agire sulla causa reale. Cosa scatena un raffreddore da fieno: 1 - una intossicazione umorale, i cui responsabili principali sono: alcool, tabacco, caffè, thè, l'acidità della frutta e dei latticini, il cioccolato, i dolci e lo zucchero, la carne rossa e altro. Una microlesione dell'intestino può aggravare il fenomeno, per il passaggio di proteine non digerite, direttamente nel sangue 2 - una debolezza delle corticosurrenali parallelamente ad una ipersensibilità del sistema delle difese immunitarie (in parte ereditarie, in parte acquisite), per lo stress ma anche per le aggressioni medicamentose e vaccinali continue 3 - un elemento scatenante detto "allergene", contro il quale si può far ancora poco: il polline. Ci sono alcuni oli essenziali molto più potenti di tanti farmaci chimici. Non hanno effetti secondari e permettono di portare dentro di noi la potenza dell'energia del profumato mondo vegetale. Se "il raffreddore da fieno" deriva da una intossicazione umorale, occorre addottare una alimentazione più sana, eliminando o diminuendo gli alimenti già citati. Ciò è talmente determinante che la peggiore crisi è stoppata nel giro di poche ore, astenendosi dall'assumere qualsiasi cibo solido o liquido. L'equilibrio ritorna, i segni ed i sintomi scompaiono e le forze rinvigoriscono (malgrado la mancanza di cibo). Riprendere un nutrimento sufficiente e adeguato, tenendo conto di quanto diremo in seguito, per aiutare il fegato e liberare l'intestino. Se l'allergia deriva da stimolazioni surrenali occorre fare idroterapia, con (docce scozzesi, frizioni con oli essenziali ricchi in terpeni), rilassarsi con tutti i metodi quali yoga, massaggi, oli essenziali rilassanti, in particolare quello di maggiorana. Come prepararsi alla primavera Al finire dell'inverno, l'organismo è spesso superalimentato, manca di esercizio fisico e di vita all'aria aperta. Eliminare gli eccessi è un consiglio di igiene e di buon senso.