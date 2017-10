Per vedere fatti vedere

Così come ad ottobre alcuni medici dentisti si organizzano e offrono visite gratuite a chi le richiede, a febbraio è la volta di alcuni medici oculisti che grazie al contributo di importanti aziende organizzano in più di cento comuni d'Italia una campagna di visite gratuite. "Per vedere fatti vedere" è lo slogan scelto quest'anno e si potrebbe dire che siamo davanti a un'ottima iniziativa di prevenzione. In realtà la soluzione "per vedere" proposta dall'oftalmologia convenzionale non è altro che un paio di occhiali o di lenti a contatto o una operazione chirurgica. Chi ha intrapreso il percorso di recupero verso la "vista perfetta", mediante l'auto-trattamento Bates vede con occhio sospettoso queste campagne perché sa che il rimedio proposto non è mai una soluzione e a lungo andare può peggiorare il difetto. Nessuno ci vieta, però, di approfittare della disponibilità dei medici oculisti. Poiché molto probabilmente il professionista che ci visiterà non conoscerà affatto il Metodo di Bates è meglio non parlargliene, e semplicemente prendere nota del livello di visione da lui riscontrato in noi e confrontarlo in silenzio con quello riscontrato da altri professionisti, e vedere come esso sia cambiato, migliorato, grazie alla pratica del Metodo Bates. La non convenzionalità dell'opera di Bates si estende ben oltre l'approccio da lui usato per guarire i difetti refrattivi. Chi ha letto il suo libro sa che egli sostiene che tutti i difetti degli occhi, comprese malattie terribili come glaucoma, cataratta, retinopatie eccetera, non siano altro che il risultato dello sforzo mentale ad esse associato e che l'entità dell'errore refrattivo con esse coinvolto non è un fattore determinante. Egli dice che qualsiasi sia il problema, la soluzione è una sola: il rilassamento dei centri visivi della mente. È per questo che "per vedere" non occorre "farsi vedere" da un oculista ma semplicemente "guardare" senza sforzo. Per imparare come guardare, e vedere, senza sforzo, bisogna tornare indietro nel tempo a quando, da bambini, vedevamo perfettamente, e da lì ripartire. Rishi Giovanni Gatti