Primavera come energia vitale

L'"orologio interno" dell'organismo subisce l'influenza delle diverse condizioni di luce che si riscontrano nel corso dell'anno, l'energia vitale muta, con il mutare delle stagioni. Questo richiede uno sforzo di adattamento che lo impegna molto dal punto di vista energetico. Lo stile di vita attuale non tiene conto di queste fisiologiche variazioni, per cui tende a forzare questi ritmi, sotto la pressione degli impegni e del lavoro. Questo predispone alla comparsa della stanchezza stagionale. Una giusta alternanza di attività e riposo, di tonificazione e di rilassamento, è ottimale per il recupero energetico. Un Colore L'Arancione è il colore dell'energia, della vitalità, del rinnovamento. Stimola la respirazione e aiuta a rimettere in circolazione l'energia. Portare indumenti arancioni, occhiali con lenti di questo colore, o esporsi a una lampada con luce arancione, aiuta a eliminare la sonnolenza mattutina, induce un senso di benessere e gioia di vivere, scuote dall'apatia e arreca un miglioramento intellettuale. In alternanza il Verde è il colore antistress che rigenera a livello generale senza essere stimolante. Un Profumo Al mattino, dopo una doccia tiepida, massaggiare con il polpastrello del pollice il palmo delle mani e le piante dei piedi con un po' di crema alla quale sono state aggiunte 3 gocce di olio essenziale di Rosmarino, che è una delle più efficaci essenze naturali ad azione tonificante. Mentre si massaggiano le mani, avvicinarle al viso e inspirare profondamente, per inalare l'aroma, che può così stimolare il sistema nervoso attraverso l'olfatto. Un altro olio essenziale rivitalizzante è quello di Pino, da applicare a livello lombare (2 gocce diluite in un po' di olio da massaggio). Alla sera un bagno caldo aromatico con Lavanda o Sandalo (5-6 gocce da aggiungere all'acqua), rilassa e predispone al riposo notturno. Un Fiore di Bach Il rimedio floreale di Bach per gli stati di esaurimento energetico è Olive, quando la stanchezza è soprattutto fisica o è una vera e propria spossatezza. Il rimedio è Hornbeam se invece prevale la stanchezza mentale legata a surmenage intellettuale e psichico, che porta a svogliatezza e a difficoltà ad affrontare la routine, che si accusa specialmente al mattino. Maria Teresa Lucheroni