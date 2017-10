Primi passi verdi

L'ambiente è di tutti, anche dei bambini. È importante che i nostri piccoli acquisiscano consapevolezza su questo tema sin dalla più tenera età e che possano contare su delle figure di riferimento che li sappiano crescere insegnando loro l'importanza dell'amore per l'ecosistema in cui vivono e vivranno. Nello spirito della collana "Io lo so fare" a cui il libro appartiene, troverete in queste pagine delle proposte per acquisire dei comportamenti corretti nei confronti dell'ambiente che potrete trasmettere in tutta naturalezza ai vostri piccoli. In fondo è sempre il modello che conta, no? Nel libro troverete suggerimenti su come essere virtuosi nella scelta dei prodotti, dei servizi, dello stile di vita. Sfogliandolo, ad esempio, leggerete delle linee guida sulla scelta dei prodotti per la pulizia dei piccoli, visto che molti di quelli in commercio spesso sono un concentrato di elementi tossici. O ancora, un capitolo molto interessante è dedicato agli asili alternativi a quelli tradizionali, come quelli nel bosco o gli agriasili, dove è possibile far crescere i propri bambini fisicamente a contatto con prati, fiori, alberi e animali. Ogni sezione spiega come far fronte in maniera sostenibile alle esigenze dei piccoli in base ai bisogni di ogni fascia di età, dagli zero ai sei anni. Le autrici, Nicoletta Pennati e Rita Imwinkelried sono giornaliste, scrittrici e mamme che hanno messo a disposizione tutta la loro esperienza umana, genitoriale e di ricerca in questo manualetto, utile per muovere e far muovere ai nostri bambini i "primi passi verdi", quelli fondamentali per impostare un percorso di amore e rispetto per la bellezza della natura e del nostro pianeta.