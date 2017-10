Asma in aumento tra i bambini

Uno studio condotto su tutto il territorio nazionale dall'Associazione sostegno ai malati di asma rivela che per colpa di fumo, inquinamento e alimentazione, l'asma è aumento esponenziale tra i più piccoli: ne soffre un bimbo su dieci e ben uno su tre ha attacchi di asma da sforzo. Questi i dati emersi dallo studio Io m'ispiro col respiro 2, coordinato dalla sezione di Fiumicino dell'Associazione sostegno ai malati di asma e illustrato il 24 ottobre in Campidoglio a Roma. L'indagine ha coinvolto, in undici città italiane, 493 insegnanti che seguono 12.400 alunni: 8.792 nelle scuole materne ed elementari, 3.608 delle medie. I dati parlano chiaro: già all'asilo e alle elementari il tredici per cento dei bimbi soffre di difficoltà, anche gravi, a respirare, accompagnati da tosse secca e fastidiosi 'fischi'.