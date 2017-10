Processo al virus

La scienza Medica accademica, ad esempio, non sa spiegare perché un microrganismo all'interno del nostro corpo si comporta da parassita e perché nel colon abbiamo una serie innumerevole di microrganismi che malgrado la presenza, non comportano alcuna malattia. E ancora, come spiegare il motivo per cui un certo microrganismo è patogeno per alcuni animali, e per altri no? Oppure, il perchè un banalissimo virus influenzale nell'ambito di una stessa famiglia, può attecchire su un componente e risparmiare un altro. Tutto ciò manifesta una certa reattività o recettività, quello che la medicina naturale chiama il "terreno", un aspetto clinico importante nella ricerca e nella prognosi di qualsiasi malattia, ma tanto odiato e negato dalla cultura accademica. Certamente ogni microrganismo, proprio perché vivente, risponde e si modifica in risposta al suo macro e microcosmo, pensiamo alle reazioni dinamiche che ad esempio uno stafilococco ha in risposta ad antibiotici, il fatto stesso che diventa meno recettivo all' antibiotico e quindi più resistente, significa solamente che le sue modificazioni biologiche, e quindi il suo dinamismo ha comportato tale reazione, che tuttavia viene "registrata", quindi codificata e trascritta geneticamente e l'informazione sarà veicolata. Negli ultimi 50 anni la gestione di tante terapie è stata fatta in maniera indiscriminata. Come mai questo Virus, quello che ci sta tanto preoccupando, fino a poco tempo fa non colpiva l'uomo, mentre adesso chiaramente lo trova indifeso, non riesce a riconoscerlo? Il sospetto sta nel fatto che questi animali da allevamento subiscono trattamenti poco consoni ad un metodo naturale. Pensiamo a tutti i veleni a cui sono sottoposti, o alle terapie forzate con antibiotici e cortisonici per far gonfiare le carni e"disinfettarle". Qualcosa sta sfuggendo... Qualcosa sta sfuggendo, non si capisce se per tragico fare involontario dell'uomo,o per altro. Tuttavia questo Virus è totalmente estraneo alla memoria del nostro sistema Immunitario, e la sua incidenza è legata anche al fatto che questo agente patogeno sta a sua volta subendo continue dinamiche modificazioni.. acquista diverse forme di virulenza ad ogni passaggio e contatto con l'essere umano perchè anche lui si trova in una situazione nuova. L'unica prevenzione è sicuramente evitare i luoghi endemici e le situazioni di sovraffollamento. Nessuno sa dire se da questo momento in poi, questo Virus acquisterà caratteristiche diverse, sovrapponendosi a quello dell'Influenza. E' chiaro che le Autorità Cinesi hanno piena responsabilità su tale accaduto, per il fatto di aver tenuto silente un qualcosa che doveva essere portato ad immediata conoscenza. Può essere un fatto casuale? Eppure sono decenni e decenni che esperti Naturopati, hanno lanciato l'allarme: non si tiene conto dei sistemi naturali della catena alimentare, applicando strategie che sono certamente commercialmente convenienti, ma dannosissime per la salute umana. Inoltre anche il trattamento delle colture alimentari, i concimi chimici e l'alimentazione industrializzata per uso alimentare come farine animali, uso di sistemi artificiali come gli ormoni, i cortisonici, l'antibioticoterapia di massa,stanno alterando cicli biologici con risultati davvero preoccupanti. Giuseppe Parisi