Un nuovo patto per la qualità dei prodotti agricoli

C'è un nuovo "patto per la sicurezza e la qualità alimentare". L'ha firmato la Conf. It. Agricoltori. La Cia-Confederazione italiana agricoltori ha firmato, presso il Cnel (il Consiglio Nazionale Economia e Lavoro), il "Patto per la sicurezza e la qualità alimentare". Dopo un anno di lavoro e di confronto tra organizzazioni delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori, il ministero delle Politiche agricole e lo stesso Cnel sono state definite le linee guida per sottoscrivere su basi volontarie accordi sui diversi prodotti agricoli , sulla qualità e la sicurezza del latte e dell'ortofrutta fresca . Obiettivo: offrire ai consumatori più informazioni e trasparenza, garantire la qualità dei prodotti. "Il principio della volontarietà - fa sapere la Cia - è il punto saliente. È la risultante di molti fattori, dalla logistica all'organizzazione commerciale, dai sistemi di controllo all'autocertificazione, dall'etichettatura all'informazione al consumatore, alla tracciabilità. Per questo non può essere imposta per legge, ma deve nascere dall'iniziativa e dalla responsabilità degli imprenditori della filiera alimentare".