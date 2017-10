Bio Eco Prodotti cosmetici rispettosi

Sono i prodotti della Bio Eco Cosmesi a basso impatto ambientale e in grado di tutelare la salute del consumatore. Il cosmetico vuole garantire: L'assenza nei prodotti di materiali discutibili dal punto di vista ecologico, sia nel prodotto che nell'imballaggio. L'assenza di materie prime non vegetali considerate "a rischio", ovvero allergizzanti, irritanti o ritenute dannose per la salute dell'uomo nei prodotti stessi. La riduzione dell'impatto ambientale dovuto agli imballaggi superflui (confezioni singole) o non riciclabili Si promuovono imballaggi da materie prime rinnovabili, materiali riciclabili o collegati ad un sistema di restituzione dei vuoti. Il cosmetico Bio Ecologico è ottenuto rispettando una lista negativa di sostanze vietate senza l'impiego di OGM, senza uso di sperimentazione animale esenza uso di radiazioni ionizzanti con l'impiego di prodotti agricoli e zootecnici primari da agricoltura biologica certificati.