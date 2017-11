Profilo di donna. 12 ritratti d’autore

Alda Merini, Amélie Nothomb, Valeria Parrella. Due grandi e una giovane promessa della letteratura contemporanea sono in mostra a Milano, dal 21/6 al 30/7 prossimi, nello spazio del LifeGate Café, via della Commenda 43 (Porta Romana), tel. 02 5450765. Ritratti d'autore, esposti in diversi formati, realizzati dalla fotografa Anna La Stella. Titolo: Profilo di donna. Oltre a quelli delle grandi scrittrici, i lavori sono una dozzina. La tecnica è quella che l'autrice ha coniato e sperimenta da qualche anno: la fotopoesia. Immagini di città, profili di donna, visi, corpi, gambe, si stagliano tra i muri cittadini, accompagnati da versi poetici. Anna La Stella, 50 anni, giornalista, firma innovativa della fotografia colta milanese, sarà presente all'inaugurazione il 21 giugno alle 18.30. Presenteranno la mostra i giornalisti Antonella Colicchia di Natural Style e Stefano Carnazzi di LifeGate. La stessa autrice ha già esposto: ­ "Napoli l'abbiamo disegnata così", libreria Feltrinelli, Napoli, febbraio 2006 ­ "Muri" Spazio Un-Guru, Roma, dicembre 2005 ­ "Graffiti", Università di architettura Valle Giulia, Roma, giugno 2004 ­ "Muri diVersi", cinema Anteo, Milano, febbraio 2003 ­ "Muri diVersi 2", Colletta di Catelbianco (Savona), giugno 2003 ­ "Muri diVersi 3", 360°, Milano, ottobre 2003 ­ "Muri diVersi 4", libreria Feltrinelli, Milano, marzo 2004 Per vedere i lavori di Anna La Stella: www.annalastella.it Fresca di stampa la pubblicazione "Graffiti 1968-2004" a cura di Giorgio Muratore e dell'Università di architettura Valle Giulia, Roma, relativa alla mostra che si è svolta all'interno dell'università nel giugno 2004. Edizione Kappa 2006.