Profumoterapia, un intuito di naso

La scienza dell'aromaterapia, che da migliaia di anni contribuisce al nostro benessere, curandoci e rendendoci ancora più desiderabili, richiede profonda conoscenza ed esperienza. La profumoterapia invece richiede semplicemente l'abbondonarsi al proprio intuito...nasale. In profumoterapia non è la sostanza aromatica che agisce ma il suo odore, che può aiutare a guarire sia il corpo che la mente con emozioni olfattive piacevoli. Non a caso un tempo nei paesi arabi esisteva il medico-profumiere che, proprio grazie agli odori riusciva ad elaborare delle composizioni elaborate per ogni persona con essenze da lei stessa scelta. Come è stato dimostrato scientificamente, particolari odori riescono a far produrre le endorfine necessarie per il nostro stato di equilibrio fisiologico. Se gli ormoni prodotti compensano una mancanza, ci fanno sempre avvertire una piacevole sensazione di benessere. Un altro modo in cui l'olfatto stimola una sensazione di piacere è indiretto ed è legato alle memorie olfattive. Questo perché la memoria olfattiva è primordiale e associa ad un odore un'immagine emozionale. Quando l'odore viene risentito dopo anni, la memoria olfattiva attiva il sistema endocrino per riprodurre l'emozione o lo stato d'animo che accompagnò l'odore nel passato. Le memorie olfattive sono trasmesse insieme al patrimonio genetico e possono essere oltre che genetiche anche culturali e personali. Il cibo che emana un buon odore è ritenuto buono in se e può far venire l'acquolina in bocca, quando l'odore è sgradevole viene rifiutato. Spesso, poi, Il linguaggio olfattivo è più eloquente di un discorso. Abdes Salam Attar