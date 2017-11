Progetto-scambio per una medicina olistica

Si è svolta ieri a Milano, organizzata da Regione Lombardia, una conferenza presieduta dall'alta autorità religiosa dr. Natsagdori, per la prima volta a Milano. Un'occasione davvero interessante e stimolante per ripercorrere brevemente la storia dell'evoluzione della medicina tradizionale mongola praticata da più di 5000 anni. Abbiamo scoperto che dal 1970 la Mongolia e l'Italia hanno istaurato rapporti di scambio a livello medico e, più concretamente, dal 2002 è stato firmato un accordo di collaborazione in campo medico. Si tratta di un progetto già in atto: medici mongoli studiano e si laureano anche in medicina occidentale e viceversa, medici italiani studiano la medicina tradizionale mongola. La Mongolia è molto sensibile a questo tipo di scambio: dal 1921 la medicina occidentale è materia di studio per molti medici che vogliono salvaguardare la medicina tradizionale e nello stesso tempo sviluppare le proprie conoscenze in campo medico. Apprendere e condividere sono le parole chiave sottolineate più volte dal Lama, insieme all'importanza allo sviluppo della medicina tradizionale supportata dalla ricerca. La mancanza di spiritualità del medico in occidente troppo occupato a risolvere i sintomi della malattia senza indagare alle vere cause nascoste nella psiche del paziente che solo un attento ascolto può rivelare, si rivela come la prima e più importante differenza rispetto alla medicina tradizionale mongola. Un aspetto fondamentale della medicina tradizionale mongola è l'uso del tantra-mantra (la preghiera cantata) ed è a questo proposito che riportiamo un aneddoto esemplificativo della forza spirituale legata all'armonia vocale, per il popolo mongolo espressione del rispetto e dell'amore verso la natura, unica fonte di sostentamento: "Capita che, all'interno di un gruppo di cammelli, si ammali e muoia una mamma cammella..il figlio è destinato a morire abbandonato a se stesso dal resto del gruppo perchè è così che vuole la natura. Il popolo mongolo può modificare le leggi della natura, in nome dell'amore per la vita, intonando un tandra-mantra o armonia vocale che commuove le altre cammelle del gruppo predisponendole ad adottare il piccolo orfano che altrimenti sarebbe morto". Nella medicina tradizionale è frequente l'uso del tanta-mandra per la cura di molte malattie infettive e non solo.. lo stesso dr. Natsagdorj dice di aver risolto parecchi problemi di infertilità. C'è ancora molto lavoro da fare, le porte sono aperte.

Sonia Tarantola