Programma corsi Raja Yoga

Raja Yoga 1° incontro Realizzare se stessi Si muovono i primi passi verso una nuova comprensione e visione di se stessi. Anziché continuare ad identificarsi con il corpo, ruoli, averi materiali, ecc.. impariamo a riconosce la propria identità di anima, di minuscola luce spirituale innatamente pacifica e amorevole. "Io sono un'anima" e non "io ho un'anima", è iniziare ad ampliare, approfondire ed elevare la propria conoscenza di se stessi e delle proprie potenzialità. 2° incontro Le Facoltà Interiori * La mente: il laboratorio di creazione dei pensieri; * l'intelletto: l'abilità di prendere decisioni, di discernere tra il giusto e lo sbagliato, il positivo ed il negativo, di comprendere e acquisire saggezza; * i sanskaras: le impronte lasciate dalle nostre azioni passate che, messe insieme, rendono unica la nostra personalità. 3° Incontro I tre mondi e L'Anima Suprema Si riscopre la possibilità di avere una relazione diretta ed autentica con la Fonte di qualità, energia e conoscenza. Al di là di vecchi parametri, di riti, dogmi e devozioni varie, l'intento è riscoprire la semplicità e la profondità di una connessione che appaga e rigenera. 4° Incontro La filosofia del Karma - La legge di causa ed effetto Se ne sente parlare molto, la parola karma è entrata, per tanti, nel loro dizionario quotidiano. Spesso, però, si valuta solo l'aspetto fatalistico di ..karma! Come dire, doveva succedere! Risulta importante avere una comprensione accurata e profonda di ciò che produce sia i "debiti" che i "crediti" karmici e di come possiamo imparare a ristabilire ordine e gettare le basi di una buona fortuna futura. 5° Incontro La Ciclicità del Tempo Il tempo ed i suoi segreti. Il concetto di entropia , di involuzione piuttosto che di evoluzione dell'umanità è uno degli argomenti più affascinanti, degni di attenzione e riflessione. 6° Incontro L'Albero dell'Umanità Il mondo è andato sviluppandosi, crescendo a dismisura, ritrovandosi adesso ad un passaggio storico molto significativo di inevitabili cambiamenti. Come affrontarli e, prima ancora, come capirli? 7° Incontro I Poteri Spirituali Per quanto i poteri siano ben di più, ne valutiamo solo otto, quelli più immediati e quotidiani. Il primo potere, l'introspezione, dà inizio ad una valutazione della propria identità e delle sue incredibili potenzialità innate. Proseguendo con il potere di mettere un punto finale, di tollerare e di adattarsi alle circostanze, siamo già a metà del corso che stimola la voglia di cambiare. Il potere di discernere, di giudicare, di fronteggiare e di cooperare completano la ruota dei poteri. 8° Incontro Coltivare i Valori Spirituali Ogni nostra azione è guidata dai nostri valori, anche se possiamo non accorgercene nel momento in cui la compiamo. Di che cosa il corpo ha più bisogno? Dell'acqua. Il nostro corpo è fatto di circa il 90% d'acqua. Di che cosa l'anima ha più bisogno? Dell'amore. E allora perché non essere amorevoli? 9° incontro Un Corretto Stile di Vita Nessun cammino che intenda elevare l'essere umano è esule da discipline. Esse hanno lo scopo di facilitare la propria crescita e non certo quello di complicarla o di renderla un'impresa ardua. La relazione principale e più stretta che abbiamo è quella col nostro corpo. Nella relazione corretta, la mente è sovrana del corpo e dei sensi fisici. Tuttavia, una delle illusioni più comuni, è quella di poter automaticamente godere di un benessere mentale, quando si è raggiunto quello materiale. Ma è vero proprio l'opposto. Il benessere, come la carità, inizia a casa propria, nella nostra coscienza. 10° incontro Obiettivi e tecniche di meditazione La pratica della meditazione non si può confinare ad un dato momento e luogo. Per meditazione non si intende semplicemente una tecnica mirata a infonderci una certa pace. La meditazione ripara e ripristina la relazione con se stessi. E' un metodo per sperimentare la nostra vera natura, quella di esseri di luce spirituale (anime) e per superare l'erronea identificazione con la nostra forma fisica (corpo) che ha scavato delle impronte profonde nel nostro modo di pensare, di parlare ed agire. Il corso avanzato consiste nell'approfondimento dei corsi di base ed una maggiore pratica della meditazione. Si considera che tutto ciò non sia né una religione, né una filosofia atta a stimolare un lavoro intellettuale. In realtà è uno stile di vita, basato sulla comprensione di leggi spirituali e dinamiche interiori, che facilita il proprio progresso ed arricchisce le proprie esperienze.

