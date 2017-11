I promessi sposi in mostra, 190 anni a fumetti (e non solo)

Le immagini, si sa, sono spesso il mezzo più efficace per raccontare. Ecco perché non stupisce che uno dei romanzi più famosi della letteratura italiana, I promessi sposi di Alessandro Manzoni, pubblicato per la prima volta nel 1827, abbia ispirato decine di trasposizioni a fumetti, parodie e riduzioni cinetelevisive negli ultimi due secoli. Questi materiali diventano ora protagonisti della mostra Alla scoperta dei promessi sposi a Wow spazio fumetto – Museo del fumetto, dell’illustrazione e dell’immagine animata a Milano fino al 7 maggio. Un’occasione preziosa per riscoprire e far conoscere anche ai più piccoli un vero e proprio tesoro della nostra cultura in modo divertente, stimolante e pieno di sorprese.

I promessi sposi a fumetti

Riscoprire la Milano di Manzoni

I promessi sposi sullo schermo, dal muto a YouTube