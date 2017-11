Pronti per la fioritura dei Grandi Giardini?

Con oltre otto milioni di visitatori registrati nel 2012, Grandi Giardini Italiani è un marchio d'eccellenza che garantisce l'alto livello di manutenzione, cura e buon governo di queste piccole e grandi perle di biodiversità e bellezza disseminate nel Paese. Il 15 marzo a Villa Erba di Cernobbio, nuova sede ufficiale del network che raccoglie le migliori testimonianze del settore a livello nazionale, verrà presentato alla stampa il calendario delle strutture visitabili con le visite programmate per il 2013; i proprietari dei giardini saranno presenti per descriverne in prima persona tutto lo splendore e per presentare i percorsi da fare al loro interno, a pochi giorni dall'inizio della fioritura. Particolare attenzione verrà riservata alla presentazione di un nuovo itinerario turistico dedicato a i Grandi Giardini della Lombardia che accompagnerà i visitatori alla scoperta dei 14 più bei giardini della regione - dei veri e propri tesori nascosti, spesso sconosciuti anche ai lombardi stessi.