Proteggere la biodiversità

Piante, animali e la biodiversità, da sempre, contribuiscono alla ricerca medica. La loro estinzione, quindi, potrebbe compromettere seriamente la salute umana: l'ammonimento arriva dal libro "Sustaining Life: come la salute umana dipende dalla biodiversità", stilato da un centinaio di esperti ambientali e medici internazionali epresentato alla Conferenza del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (Unep) a Singapore. "Le società umane dipendono dalla natura per curare le malattie; storicamente la medicina ha utilizzato prodotti derivati dalla flora e dalla fauna, e continua ad essere così" ha detto Achim Steiner, direttore del Unep. Il libro riporta una lunga serie di studi scientifici che hanno preso spunto dagli animali e dalle piante in natura per a mettere a punto terapie molto efficaci, in campo medico, per gli esseri umani. "Dobbiamo far capire alla gente quanto già dipendiamo dalla biodiversità nella nostra economia, nelle nostre vite ma, più importante di tutto, quanto stiamo perdendo in termini di sviluppo futuro" ha detto Steiner. Il libro è stata una delle basi di discussione nella riunione dei paesi aderenti alla Convenzione Onu sulla diversità biologica, in agenda dal 19 al 30 maggio 2008 a Bonn, in Germania.