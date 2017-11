Proust era un neuroscienziato

Il punto di vista scientifico e quello umanistico sono agli antipodi? Sono inconciliabili? No, sono complementari nel processo di conoscenza. Questo è ciò che ci dice Jonah Lehrer, giovane redattore di ?Seed? laureato in neuroscienze, che in questo bel libro mostra la sintesi di cultura umanistica e cultura scientifica. Tendenzialmente crediamo nella scienza, nelle sue verità assolute e riteniamo che l?arte sia evasione dalla realtà, affabulazione, invenzione. Lehrer mostra invece in queste pagine che spesso gli artisti nelle loro opere hanno anticipato le scoperte di neuroscienziati. Un ponte tra cultura scientifica e cultura umanistica! Così per esempio Proust, in anticipo su ogni scoperta fisiologica, attraverso la famosissima ?petite madelaine? capì quanto erano importanti il gusto e l?olfatto nella rievocazione della memoria. Più tardi la scienza scoprì che il gusto e l?olfatto sono gli unici sensi in stretto collegamento con l?ippocampo, centro della memoria a lungo termine. ?Proust e le neuroscienze condividevano la stessa visione sul funzionamento della memoria. A un ascolto più attento, dicevano la stessa cosa?. Proust non è l?unico artista di questo libro che concilia scienza e arte. Ci sono altri scrittori, e poi pittori e compositori che scoprirono verità sulla mente umana: Whitman, T.S. Eliot, Auguste Escoffier, Cézanne, G.Stein, Virginia Woolf. Un libro interessante, che regala al lettore una squisita miscela di atmosfera letteraria e atmosfera scientifica. Per perdersi nell?originale fascino di arte e scienza, perché ?l?esperimento e la poesia si completano a vicenda. La mente è il risultato finale?. Silvia Passini