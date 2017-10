Prova su strada: Honda Clarity Fuel Cell e l’idrogeno possibile

650 chilometri di autonomia. Il “pieno” in pochi minuti, viaggiando a zero emissioni, o meglio emettendo unicamente particelle d’acqua. Nel massimo silenzio. E no, non stiamo sognando. E nemmeno vaneggiando. Molto più semplicemente, abbiamo avuto modo di provare la nuova Clarity Fuel Cell; la berlina a idrogeno realizzata dalla Honda, rivale diretta della Toyota Mirai. Una vettura dalle dimensioni generose e dal look fuori dagli schemi, caratterizzata da una guida brillante e da un ottimo comfort. Ebbene, possiamo affermare che la “bomba H” è davvero pronta a esplodere. Ma non per mano di Kim Jong-un. Bensì l’alimentazione a idrogeno ha, almeno tecnicamente, le carte in regola per soppiantare i combustibili fossili e al tempo stesso superare in praticità e autonomia la semplice propulsione elettrica. A patto, ovviamente, che l’infrastruttura di distribuzione si radichi sul territorio.

Autonomia superiore alla rivale a idrogeno Toyota Mirai

Un compressore per le fuel cell

Massima linearità d’erogazione grazie all’idrogeno

Scocca multimateriale e fuel cell d’ultima generazione

Due serbatoi per cinque chilogrammi d’idrogeno

Ecologica dentro e fuori

Aria pura internamente

Capienza limitata a causa del serbatoio dell’idrogeno

Un solo distributore d’idrogeno in Italia. A Bolzano

Duecento stazioni di rifornimento in Italia entro il 2025

L’Europa punta sull’idrogeno

Un futuro elettrico per la Honda