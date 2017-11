Le migliori spa per una vacanza di benessere, provate per voi

Per rilassarsi, prendersi cura di sé e tornare più belli di come si è partiti, niente di meglio di una vacanza in un hotel con spa. Ne abbiamo selezionati e testati quattro, sia in Italia che all’estero: denominatore comune, il benessere naturale La stagione fredda fa venire voglia di coccole, è un dato di fatto. In più, nasce spesso il desiderio di una fuga dalla città, per una pausa di relax e tornare più distesi e pieni di energia. Per unire l’utile al dilettevole, a noi piace l’idea di una vacanza che possa combinare questi elementi, magari assieme a un contesto interessante per escursioni e cultura, con la ciliegina sulla torta di una cucina sana ma che ci renda felici. In particolare, ne abbiamo scelte quattro in cui siamo stati e abbiamo vissuto un’esperienza davvero da ripetere: ve le raccontiamo.

Relilax di Montegrotto

La Réserve, in Abruzzo

Posthotel Achenkirch in Austria

Lifeclass Apollo in Slovenia