Psicoterapia olistica e filosofia buddista

Nella filosofia buddista, ad esempio, il concetto di interdipendenza la dice lunga quando l'interazione tra gli individui viene intesa come sistema ecologico, energetico, biopsicologico e spirituale. L'occidente è arrivato qualche millennio dopo grazie all'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha pubblicato la "Classificazione internazionale del funzionamento, della salute e della disabilità". L'ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) è riconosciuto da 191 Paesi come il nuovo strumento per descrivere e misurare la salute e la disabilità delle popolazioni; rappresenta un modello innovativo che rivoluziona il modo di definire e quindi di percepire i concetti di salute e disabilità. I nuovi principi evidenziano l'importanza di un approccio integrato, che tenga conto in modo sistematico dei vari fattori ambientali interagenti sulla persona.

Psicoterapia olistica, l'efficacia della meditazione

Formatore accreditato c/o Ordine Psicologi della Lombardia su tematiche riguardanti la disabilità, la psicomotricità e ICF (Classificazione Internazionale Funzionamento della disabilità e della salute OMS), si occupa di psicologia e psicodiagnostica tibetana in Psicologia Clinica e psicoterapia.