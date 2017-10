Pulizia degli organi di senso secondo l’ayurveda

Mantenere i sensi in ottima salute attraverso le pratiche di purificazione che l'Ayurveda propone, significa migliorarne le prestazioni e mantenere chiarezza, freschezza ed energia alla vita stessa. Delle particolari pratiche che vengono indicate dall'Ayurveda per mantenere in salute ed equilibrio tutti gli organi di senso, alcune possono entrare a far parte di una routine domestica di cura e trattamento, mentre altre devono essere indicate personalmente dal medico ed eseguite da personale preparato. Nella maggioranza dei casi vengono usati degli speciali oli medicati preparati appositamente a questo scopo reperibili in farmacie o in centri specializzati. lingua Specchio delle condizioni generali dell'organismo, in particolare dell'intestino; occorre sia sempre mantenuta pulita e a tale scopo viene consigliata una procedura del mattino consistente nel rimuovere la patina (deposito tossinico) che si forma sulla lingua con l'uso di uno speciale archetto fatto con materiali diversi (legno, acciaio, argento). gola Occorre fare dei gargarismi a base di oli medicati o decotti adatti per rimuovere il muco dalla gola, che può diventare un vero ricettacolo per i batteri. Due sono le tecniche da adottare: kavalagraha e gandusha. La prima è una vera gargarizzazione mentre nella seconda il liquido medicato viene mantenuto in bocca per un certo periodo di tempo. In questo modo oltre ad incrementare la resistenza dell'organo alle infezioni, vengono alleviati alcuni disturbi quali: alito cattivo, offuscamento dei sensi, perdita del gusto, mal di gola. Nella pratica di tutti giorni, una soluzione molto semplice ma di notevole efficacia consiste nell'effettuare gargarismi al mattino con dell'olio di sesamo in cui è stato sciolto un pizzico di curcuma. occhi Le pratiche di pulizia e purificazione aiutano a rimuovere gli effetti dello stress e la stanchezza riportando gli occhi in una condizione di freschezza e lucidità ottimale sono varie ma generalmente propongono l'instillazione (netra abyangam) di speciali oli medicati seguiti da un massaggio delicato ed appropriato, o un particolare tipo di lavaggio oculare (netra basti) effettuato sempre con oli medicati secondo varie modalità. orecchie Applicazione di oli medicati in varie forme. Nel trattamento chiamato karna abyangam vengono instillate solo poche gocce di olio leggermente intiepidito a cui segue un massaggio appropriato al padiglione auricolare, orecchio esterno e zone circostanti, oppure, tipico nel trattamento karna purana, si riempie il condotto uditivo con di oli medicati che vengopno mantenuti in sito per brevi periodi. Questi trattamenti aiutano a rimuovere l'eccesso di cerume, il mal di testa, tensioni ai muscoli del collo, la tensione al viso e alla mandibola, migliorano l'udito e calmano la mente. naso Grande importanza a questo organo. Secondo l'Ayurveda la forza vitale o prana entra attraverso il respiro, occorre quindi che il naso e il senso dell'olfatto siano in condizioni ottimali. Il prana controlla le funzioni cerebrali, sensoriali e motorie del corpo. La terapia di purificazione per il naso dà immediato sollievo alla maggior parte dei disturbi che riguardano queste funzioni. In alcuni casi vengono usate polveri da insufflare nel naso, ma la pratica più comunemente usata è chiamata navana nasya e consiste nell' instillazione di gocce di olio medicato nelle cavità nasali. La rapidità dell'assorbimento dell'olio permette un'immediato effetto delle sue proprietà terapeutiche. Fra i disturbi trattabili si annoverano raffreddori di vario tipo, anosmie o riduzioni della capacità olfattiva, emicranie e cefalee, tensione muscolare generalizzata di viso e collo, disturbi del tono dell'umore. Questo trattamento inoltre rinforza e migliora il ritmo del respiro, tonifica la vista, placa l'ansia e migliora il sonno. Dr. Antonio Morandi e Carmen Tosto Ayurvedic Point