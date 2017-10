Pulizia del colon nella medicina ayurvedica

Per mantenere l'efficienza psico-fisica è consigliabile, almeno ad ogni cambio di stagione, fare una cura depurativa e una pulizia del colon per rimuovere le scorie accumulate. Il colon è il sistema drenante dell'organismo umano. Se non funziona regolarmente il rischio è che si verifichi un'auto-intossicazione dell'organismo, il quale non è più in grado di assimilare correttamente le sostanze nutritive necessarie per vivere in buona salute. Alcuni sintomi dello stato di intossicazione dovuta al persistere delle tossine e delle scorie in decomposizione nel colon sono: irritabilità, apatia, fatica cronica, problemi di concentrazione, gonfiore addominale, alito cattivo, lingua ricoperta da una patina bianca, acne e pelle opaca, flatulenza. Una cattiva digestione può provocare anche dolori articolari e muscolari e un invecchiamento precoce. Tutti questi problemi derivano principalmente da una alimentazione non equilibrata e basata su cibi non freschi, troppo elaborati, conservati, dall'eccesso di farina e zucchero raffinati, dai coloranti, dai grassi cotti come anche da eccessi di tabacco, alcol, stimolanti e farmaci chimici. Se il colon non è pulito, il materiale nutritivo non può essere digerito né assimilato correttamente. Anche i complementi nutrizionali, come le vitamine e gli oligo-elementi in questo caso non avranno alcun effetto, perché il muco che si è creato nel colon può diventare talmente spesso e duro da impedire l'assimilazione delle sostanze nutritive. Secondo l?ayurveda esistono tre dosha -Pitta, Vata, Kapha- tre principi che sottendono ad ogni forma materiale e che devono essere equilibrati ed interagire armonicamente fra loro per garantire il benessere psico-fisico. Vata è il più mobile dei tre dosha, corrisponde al principio del movimento, controlla e attiva tutte le funzioni fisiologiche. Pitta è il dosha responsabile della produzione di calore ed energia. Presiede a tutte le funzioni digestive e metaboliche ed è responsabile della formazione dei tessuti corporei. Kapha è il piu stabile dei tre dosha, incrementa la massa cellulare e la connessione tra cellule, tessuti e organi. E? responsabile dell?accrescimento corporeo e delle funzioni immunitarie. Nella fisiologia di ogni persona varia la combinazione dei tre Dosha, con una tendenza predominante di uno o piu? di essi. Un accumulo di tossine nel colon, nell?intestino tenue, nello stomaco danneggia Vata, Pitta e Kapha. La tradizione ayurvedica raccomanda quindi la pulizia del colon e l?assunzione regolare di prodotti specifici (si trovano nelle erboristerie specializzate in ayurveda) che migliorano la qualità dei processi digestivi e del metabolismo in modo che le scorie siano bruciate in modo naturale. Il calore metabolico nell?Ayurveda è chiamato Agni e la sua efficienza garantisce benessere e longevità. ?Colui i cui Dosha sono in equilibrio, la cui digestione è buona, i cui tessuti sono normali, le cui funzioni escretorie sono regolari, il cui spirito, mente e sensi rimangono pieni di beatitudine, è un uomo sano? (Sushruta Samhita, 1200 a.c.). Anna Poletti