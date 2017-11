Aggressività, pulsione da riequilibrare

Sia l'aggressività che la sessualità sono problemi che, nonostante qualche superficiale apparenza, l'uomo odierno ha fortemente represso. Normalmente metabolizzati, questi impulsi primari trovano naturale espressione nella vita dell'individuo. Quando invece la canalizzazione di queste energie incontra un ostacolo, si sviluppa a livello fisico un equivalente simbolico del problema profondo. All'origine di ogni malattia infatti, si trova sempre una tensione psichica non risolta. Il corpo o, meglio, l'anima della persona cerca di comunicare il suo disagio proprio attraverso il linguaggio simbolico di cui dispone, che è quello della malattia; pertanto la guarigione, per rendersi stabile oltre che manifestarsi attraverso la scomparsa dei sintomi, deve passare comunque attraverso la comprensione di questo messaggio. Come la sessualità, anche l'aggressività appartiene al patrimonio emozionale che la psiche deve esprimere con naturale fluidità. E non necessariamente la sua estrinsecazione deve passare attraverso manifestazioni violente o comunque potenzialmente lesive nei confronti dell'oggetto cui sono rivolte. Molte volte, anche solo il riconoscere l'emozione ne permette la comunicazione e, di conseguenza, la sua liberazione. Il problema nasce quando questa non è riconosciuta e rimane quindi "bloccata". Tuttavia, sia la mancanza di aggressività che una sua incontrollata esplosione sono sintomi del fatto che questa emozione viene repressa. Si tratta di fasi diverse di un medesimo processo. Solo quando l'aggressività non viene percepita come un sentimento negativo e quindi da reprimere, essa può manifestarsi con relativa naturalezza e fluidità e la persona ne risulta anche più facilmente consapevole. La sua energia può di conseguenza venire utilizzata in senso positivo, canalizzata proprio dalla stessa consapevolezza. Numerosissime malattie trovano le loro radici proprio nel non riconoscimento e nel soffocamento di queste pulsioni. Non solo le malattie psicosomatiche, ma anche molte di quelle cosiddette idiopatiche, o di non riconosciuta origine, sono da riportare a questo tipo di problematica psichica. Problemi della pelle, dai più gravi come la psoriasi alle semplici dermatiti, problemi del sistema digerente, della bocca e dei denti, ma anche tante depressioni e problematiche psichiche di vario genere dovrebbero sempre indagare questa sfera della personalità. Loredana Filippi