Pane alla zucca o pumpkin bread: ricetta per questo pane dolce e gustoso

Ingredienti per il pane alla zucca

Preparazione

Per preparare il purè di zucca, pulire i pezzi di zucca, cuocere a vapore fino a quando non sia morbida e ridurre grossolanamente in purea con l’aiuto di una forchetta. Preriscaldare il forno 180°C. In una ciotola, unire insieme la farina, il sale, lo zucchero, il lievito, lo zenzero, la cannella e la noce moscata.

In un altro recipiente unire gli ingredienti umidi: la purea di zucca, l’olio, le uova sbattute, l’acqua, il miele, e la scorza di limone. Aggiungere gli ingredienti secchi agli ingredienti umidi e mescolare fino a quando non siano ben amalgamati, non mescolare troppo. Aggiungere le noci e versare il composto nello stampo.

Infornare il pane di zucca per circa 50 minuti, fino a quando non sia completamente cotto.

Come conservare il pane alla zucca