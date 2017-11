Pura Vida

Ascolta l'intervista nella puntata di "Internazionale" "Pura vida" è un saluto in Costa Rica. Equivale al nostro "ciao", ma è anche un modo di vivere, di cercare sempre l'armonia. Perché poi il sottotitolo "Altri racconti raminghi"? Perché l'autore racconta di altri viaggi che hanno segnato la sua esperienza personale, di uomo e di viaggiatore. Viaggi diversi, ma uniti da un comun denominatore: la voglia di scoprire, di conoscere, la curiosità di confrontarsi con l'altro, con chi è diverso. Senza paura, ma con l'entusiasmo di sapere cogliere nuovi pungoli per crescere e accogliere la bellezza della diversità dell'altro. In "Pura Vida" Andrea Bizzocchi parla della sua esperienza di quello che viene definito il paese più felice del mondo: il Costa Rica. Il paese che ama, che ha dato i natali alle sue figlie, in cui spesso si reca. Il paese in cui dal 1948 non c'è l'esercito e i fondi militari sono stati convogliati su investimenti socio-culturali. È un libro onesto, a volte anche troppo. Non fa del paese lontano un mito, anzi, lo racconta a 360 gradi, in tutti i suoi aspetti, anche i più materiali. L'autore infatti non si risparmia quando deve parlare degli effetti della globalizzazione in Costa Rica, facendo un'analisi sociologica che restituisce gli effetti più concreti e tangibili sulla vita della popolazione locale e sul suo atteggiamento nel rapportarsi alla vita e alle cose. Insomma, Bizzocchi racconta un paese in cui si cerca l'armonia e il dialogo in un reportage di un viaggio anzitutto interiore. "Pura Vida" è un insieme di riflessioni e di incontri, un racconto basato sulla critica sociologica, un viaggio interiore che invita anche il lettore a viaggiare in se stesso, a cercare la libertà nella vita di tutti i giorni. Nella propria mente. www.andreabizzocchi.it www.terranuovaedizioni.it