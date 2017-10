Putin guida la sua prima auto ibrida

Putin guida la sua prima auto ibrida ; circa 5 chilometri, la distanza tra la sua residenza a Novo-Ogaryovo e la casa di Medvedev a Gorki . Anche nella patria delle mastodontiche Uaz sovietiche, della GazProm, del carbone e del petrolio pare farsi strada l'idea dell'auto ibrida. L'iniziativa è del miliardario Mikhail Prokhorov, che ha affermato di voler portare la Russia nell'era della competizione tecnologica delle auto a basse emissioni. Il prototipo si chiama Yo-mobile. "Ho espresso personalmente il desiderio e la curiosità di provare una Yo-mobile - ha dichiarato Putin - per andare da Dmitry Anatolievich (Medvedev), anche per mostrargliela... Sperando che, a causa della mia guida sportiva, non si cappotti in curva!". La macchina ha un motore rotativo e per immagazzinare energia ha batterie agli ioni di litio con ultra-capacitatori, un pacchetto tecnologico in linea con tutti i più moderni modelli di vetture ibride in commercio. Prokhorov afferma che la Yo-mobile entrerà in produzione per la seconda metà del 2012, si stima per una produzione intorno alle 10.000 unità all'anno. L'auto ha consumi dichiarati di 3,5 l/100 km e un costo sul mercato locale di 450.000 rubli (circa 12.000 euro). Putin ama apparire in pubblico dietro a un volante. Da capo del governo aveva sovvenzionato con milioni di dollari la boccheggiante industria automobilistica sovietica. Gran parte degli aiuti di stato sono andati alla preistorica AvtoVaz, produttrice tra l'altro delle Lada. S'è reso protagonista anche di gesti d'immagine, guidando una Lada Kalina gialla fiammante per 2.000 km dalla Siberia verso l'Est, e di recente ha provato una Formula 1 della Renault, azionista della AvtoVaz.