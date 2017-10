Qhaqoy, massaggio come via di conoscenza

L'antico patrimonio culturale e terapeutico delle popolazioni andine riconosce nel massaggio una risorsa immediata e subito disponibile, utile per riconquistare lo stato di salute e intende questo come sottile equilibrio da ristabilire, quando il "mondo interno" ed il "mondo esterno" all'essere umano perdono la loro capacità di dialogo e di naturale interazione. Nella malattia, infatti, anche quest'antica tradizione individua un segnale di squilibrio tra questi due elementi: uomo e natura interagiscono costantemente ed armonicamente e, quando viene a mancare questa intima collaborazione, questo scambio e questo dialogo, si instaura lo squilibrio, foriero di generale malessere. Lo scopo del massaggio diviene allora quello di armonizzare l'eccesso o l'insufficienza di energia che le continue tensioni - fisiche, mentali ed emotive - inducono nell'individuo. Tuttavia, le potenzialità di questa tecnica vanno ben oltre il più superficiale (se pur determinante) obiettivo legato alla salute. Per l'essere umano che ha cominciato ad aprirsi alla dimensione spirituale e al cammino di consapevolezza che l'uomo può compiere nella vita, pur obbedendo al quotidiano imperativo della sopravvivenza, la pratica del massaggio Qhaqoy si rivela ben più che una "tecnica" per guarire la malattia e diviene una vera e propria "via di conoscenza". Riscoprire l'arte di "ascoltare e vedere con le mani" insegna a "comprendere" il naturale movimento dell'energia e permette, di conseguenza, di trasformare lo squilibrio e quindi guarire. Vera "guarigione" però, in questo senso è intesa come conquista spirituale, rinnovata adesione del proprio "Cammino di vita" al proprio Destino e alla sua Comprensione. Guarire dunque, secondo la pratica sacra del massaggio Qhaqoy, non può che essere un processo di natura spirituale, un riadeguarsi dell'individuo al piano più ampio dell'universo, ritrovando nella natura le indicazioni e i segreti per riscoprire e riattivarne le leggi. Un cammino di consapevolezza che si fonda sulla visione sacra dell'uomo e sulla sacralità del "contatto" come strumento di conoscenza, proprio perché dal microcosmo dell'essere umano permette di attingere al macrocosmo della natura e del divino. Loredana Filippi