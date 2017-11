Qi gong

Movimenti armoniosi, calma e concentrazione: ecco che cosa colpisce di più in una persona che pratica il qi gong. Questo manuale spiega i principi del qi gong un'efficace terapia per la cura di numerosi disturbi. Gli esercizi danno infatti un nuovo vigore ed equilibrio all'energia vitale. L'autrice del libro, Micheline Schwarze è laureata in storia ed etnologia, fisioterapista esperta di yoga e meditazione zen oltre ad essere specializzata in qi gong e terapia della respirazione e nell'introduzione del libro ribadisce il concetto base del qi gong capace di aumentare la capacità e la forza interiore necessarie per affrontare la vita con più calma e maggiore consapevolezza.