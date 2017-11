Qua la mano, manipolazioni e simboli!

In base alla sostanziale affinità tra macrocosmo e microcosmo, le cosiddette "diagnosi ectoscopiche" hanno ipotizzato che ogni parte costitutiva dell'uomo (viso, orecchie, lingua, mano, piede), inteso come unità vivente, riflette l'intero organismo. Come il massaggio zonale del piede infatti, anche il massaggio della mano si fonda sul presupposto che alle varie zone del palmo corrispondono, per via riflessa, gli organi e le funzioni dell'intero corpo. Vastissima è l'area di significati simbolici che la mano ha assunto in tutte le culture, sin dai tempi più antichi. Da simbolo di potere - in ebraico il termine iad significa sia 'mano' che 'potenza' - a strumento di salute, il primo cui l'uomo per natura è portato a ricorrere, la prima cosa da offrire nell'intento di aiuto e di sostegno verso l'altro. La scienza ha recentemente studiato la profonda interdipendenza tra mano e cervello ed ha constatato che il centro della mano occupa quasi un terzo del centro motorio di quest'organo. Nel corso del processo evolutivo, la mano umana è andata infatti sviluppandosi come uno dei più importanti, se non il più importante, organo sensoriale del corpo. Questo spiega l'area straordinariamente vasta che le è riservata nella corteccia cerebrale. Più ancora che il massaggio dei piedi, quello alle mani si presta ad esser fatto su se stessi, in qualunque momento e con grande facilità. Tuttavia, va ricordato, i riflessi della mano sono situati più in profondità rispetto a quelli dei piedi, poiché le mani sono più esposte e sempre più in attività e risultano, quindi, meno sensibili. Non per questo però il loro trattamento, se ben attuato, è meno efficace. La difficoltà maggiore consiste soprattutto nell'individuazione delle zone contratte, diagnosi per la quale occorre un po' di addestramento, nonché la pazienza di ... prenderci la mano. Loredana Filippi