Quadrofoil. La moto d’acqua diventa elettrica e naviga a pelo d’acqua

Una vera novità nel panorama delle moto d'acqua. Realizzata da un team di ingegneri e amanti del mare sloveni, Quadrofoil è il primo aliscafo a due posti completamente elettrico, capace di viaggiare a pelo d'acqua in completo silenzio e senza emissioni di CO2. Disponibile sul mercato dallo scorso ottobre, la moto d'acqua raggiunge, col modello base i 40 km/h (21 nodi) e si carica completamente in circa 2 ore. Il disegno estremamente aerodinamico, permette all'aliscafo di galleggiare su pochi centimetri d'acqua, permettendo di navigare senza creare eccessivo moto ondoso. Lo sterzo brevettato dall'azienda permette una guida ergonomica ed estremamente reattiva. Il team guidato da Marjan M. Rožman a fine giugno ha incontrato numerosi soggetti interessati alla tecnologia ed eventualmente disponibili per l'industrializzazione dell'aliscafo. Dall'Australia al Sud Africa, da Singapore ai Paesi Bassi. “Le risposte positive e i preordini hanno superato le nostre aspettative. Il recente accordo con il gruppo Alumero è un passo importante verso l'industrializzazione di Quadrofoil”, ha dichiarato Rožman. Lo scafo, composto da materiali compositi e alluminio, risulta pesare circa un centinaio di chilogrammi ed essere, sia per forma che per composizione, praticamente inaffondabile, anche nel caso di situazioni limite. L'autonomia dichiarata dalla casa si aggira intorno ai 50 chilometri, mentre i costi di esercizio si aggirano intorno ad 1 euro l'ora.