Cellulite: quale rimedio usare

Nessuna soluzione a un certo livello sembra possibile se non viene modificato lo stile di vita e in particolare l'alimentazione e l'attività motoria. Non bisogna assolutamente farsi incantare da messaggi che promettono facili risultati: non esiste nessuna apparecchiatura, nessun prodotto per sconfiggere la cellulite. Purtroppo sul tema è dovuto intervenire, più volte anche la magistratura e il Garante sulla pubblicità ingannevole, ribadendo proprio tale concetto! I risultati migliori (mai totali), dipendono dalla serietà del professionista e dalla voglia di cambiare, di abbattere difese. Molto utile è cercare di riattivare la vita sessuale e affettiva, perché quasi sempre la cellulite è, per la psicosomatica, un eccesso di difesa nei confronti delle emozioni sessuali. In ogni caso fare sesso riattiva la circolazione, accresce l'autostima e facilita l'eliminazione di non poche tossine. Per la naturopatia l'alimentazione è talmente importante da sottolineare che riesce a incidere sulla predisposizione, che non sarebbe un fatto ereditario, ma la conseguenza della errata nutrizione prenatale materna, che determina il numero e le dimensioni delle cellule adipose di ogni persona. Senza ricorrere a pericolose praticare e a costosissime tecniche invasive o inutili "cremine", ecco alcuni consigli:

Alimentazione

Forma fisica

Abbigliamento