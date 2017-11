Quali libri mettete in valigia? Qualche consiglio

Il peso della farfalla Un piccolo libro, da gustare in pace, in solitudine. Perché, come si legge nel racconto finale, "La solitudine è un albume, la parte migliore dell'uovo. Per la scrittura è una proteina". E non solo per la scrittura. Il conto delle minne Ci sono le debolezze delle donne, l'ostinazione per amori logoranti, quelli a cui, chissà perché, ci si affeziona di più. Ma soprattutto c'è la forza delle donne. Quella di rinascere. Sempre. E' finita la benzina Drammi ecologici e umani in chiave comica. Un romanzo tragicomico, surreale. Molto brillante. Maya Il mondo, la Terra, i rapporti umani in un'altra prospettiva. Ognuno scrive la propria storia, vivendola. C'è chi poi la blocca sulla carta. C'è chi la succhia e la vive fino in fondo. C'è chi se la fa sfuggire tra le mani e non ne gode. Avventure dello stampatore Zollinger Le passioni, e perché no, anche i dolori (la passione più pura). Questa storia invita ad alzarsi un po' e a toccare i nostri desideri. Fuori dalla monotonia e dall'ordinarietà a cui spesso la quotidianità costringe. Nel mare ci sono i coccodrilli Nato in Afghanistan, per via di una vendetta che incombe su di lui, Enaitollah inizia un viaggio che dal Pakistan lo condurrà in Italia, a Torino. Una storia vera raccontata senza indulgere in nessun sentimentalismo. Ho sognato una banca Sognare una banca? Non sembra un sogno avvincente. Ma quella di Banca Etica non è la noiosissima storia di una banca qualunque perché è innanzitutto una storia umana. Sì, sì, "umana", avete capito bene. Ti voglio credere L'ispettore Maria Dolores Vergani è agli arresti domiciliari. Questa volta deve affrontare la più difficile delle indagini: quella su se stessa.