La qualità della formazione per i dipendenti

Le aziende finalmente crescono insieme alle loro persone. Sempre di più investono in formazione e tra loro avviano programmi in cui le persone apprendono in modo esperienziale, accompagnate da professionisti specializzati nelle loro attività quotidiane. Mentre si sviluppa la formazione a distanza per rispondere alle esigenze di comunicazione di contenuti e diffusione di knowledge (conoscenza), dall'altro lato la formazione in presenza si concentra sullo sviluppo delle competenze relazionali, collegate con la gestione del sé, delle proprie risorse, dell'attività lavorativa e delle sue complessità. Il mercato cambia troppo velocemente e le aziende lo seguono con riorganizzazioni che mettono alla prova le persone e la loro capacità di essere flessibili, collaborativi e abili risolutori di problemi. Così le esperienze che vengono proposte sono molto diverse dallo stile 'scuola' e hanno come basi diverse discipline che provengono dalla psicologia moderna e da integrazioni intelligenti con la gestione aziendale: Programmazione Neurolinguistica e Analisi Transazionale in testa. Tutto al servizio dell'efficacia della performance e del successo del business. I proiettori di lucidi lasciano spazio a giochi, 'giocattoli', sabbia e matite colorate! Le centraliniste dei call center seguono corsi motivazionali che le aiutano a gestire lo stress; i manager si trasformano in 'coach' e vengono sensibilizzati ad un'etica più globale stimolando in loro un senso di appartenenza al sistema mondo che li avvicina molto alla dimensione spirituale. Il mondo ha bisogno di persone capaci di ascoltare e di sentire per trovare una direzione che rispetti chi lo abita. Le aziende realizzano il loro business integrandosi nel mondo di oggi con l'aiuto di specialisti delle relazioni, entrando nel senso e nel significato, dell'esperienza e del sistema. Questa integrazione di scienze porta beneficio al singolo e all'azienda. Un primo passo per lo sviluppo della "leadership etica" del 3° millennio? Flaminia Fazi coach